Santa Barbara: vigili del fuoco in festa

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Dott. Ing. Antonio Albanese, in occasione della festività in onore di S.Barbara, Patrona del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, invita la popolazione a partecipare alla festa che si terrà in caserma.

Lunedì 4 dicembre alle ore 10.30, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Varese in Via Legnani, 8 , dopo l’arrivo delle Autorità e degli invitati è prevista la celebrazione della Santa Messa che verrà celebrata da Mons. Franco Agnesi Vescovo Ausiliare per la zona Pastorale di Varese

Alle 11.15 ci sarà il discorso del Comandante Provinciale e la consegna onorificenze