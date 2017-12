Saronno implacabile, allo Yaka il derby con Caronno

Dieci su dieci: Natale è dolcissimo per la Pallavolo Saronno che continua a macinare vittorie – dieci in dieci gare – e a fare bottino pieno nel Girone A della Serie B maschile di volley.

Al PalaDozio si arrende anche la Tomcar Torino con un netto 3-0 nella serata della festa natalizia “Pallavolando sotto una stella”. Il primo set è già una recita per gli Amaretti, con Gaggini che al servizio scava il primo break pesante (16-11) e con Rudi che in difesa smorza le velleità dei piemontesi: 25-15 il finale e set mai in discussione.

Il secondo parziale corre nello stesso modo: Saronno guadagna presto il +3, Rudi è ancora insuperabile mentre Coscione distribuisce il gioco permettendo ai biancoazzurri di attaccare con profitto (25-17).

Il Sant’Anna replica nel terzo set, guadagna qualche punto di vantaggio ma poi subisce la reazione di Saronno che pareggia a quota 10. Il parziale è combattuto, gli ospiti replicano alla prima spallata ma quando Spairani schiaccia sull’acceleratore arriva l’allungo decisivo (21-16). Il Sant’Anna azzera i primi due match ball, ma deve poi arrendersi sul 25-22.

Pall. Saronno – Sant’Anna Tomcar Torino 3-0 (25-15, 25-17, 25-22)

Saronno: Coscione 2, Cafulli 14, Spairani 7, Buratti 7, Canzanella 8, Gaggini 5, Rudi (L), Kely, n.e. Della Pietra, Rigoni, Ronzoni, Scarpino, Guglielmo (L2). All.: Leidi.

Terminaanche l’atteso derby tra, risultato che tiene i malnatesi nella “pancia” della classifica e non permette agli ospiti di muoversi dalle zone basse.Loavanti 24-20 i padroni di casa (che erano stati sotto nella prima parte del parziale) si fanno sorprendere da Daolio e compagni che recuperano sino al 24-23 prima di fallire un servizio e consegnare il punto a Malnate.

Il secondo parziale si apre con un testa-a-testa che viene rotto prima da Botta e poi da Lualdi e Favaro. Quest’ultimo sigla il +4 e da quel punto l’ETS non riesce a risalire arrendendosi sul 25-19.

Lo Yaka parte forte anche nel terzo ma trova la replica di Caronno che sorpassa sull’8-9 e tocca anche il +3 con Daolio. Poco dopo però una decisione arbitrale scatena le proteste dell’ETS e portano al rosso per Di Noia e all’espulsione di Daolio per il set. Caronno resta comunque avanti fino al 18-21 ma poi si scatenano Gasparini, Lualdi e Favaro. Un muro di Reggiori su Ravasi vale il sorpasso prima del 25-22 finale.

Yaka V. Malnate – ETS Caronno P. 3-0 (25-23, 25-19, 25-22) Malnate: Botta 2, Favaro 10, Reggiori 5, Stella 4, Gasparini 15, Lualdi 11, Muselli (L), N.E. Tascone, Bollini, Aliverti, Regattieri, Roncoroni, Abou Zeid (L2). All. Taiana

Caronno P.: Di Noia 2, Daolio 15, Gambardella 6, Ravasi 2, Quaglio 2, Laneri 9, Altamura (L), Lella 6, Fasol (L2), Grisi, Maiorano 1 N.E. Graziani, Pierangeli. All.: Codarri.

CLASSIFICA: SARONNO 30; S. Bernardo 23; Cirié 20; S. Anna Torino, Novi L. 19; Parella Torino 17; Savigliano 16; MALNATE, Garlasco 15; Acqui T. 11; Alba 9; CARONNO P. 8; Fossano 6; Albisola 2.