Saronno si sveglia coperta di scritte del “Natale anarchico”

Natale anarchico per Saronno, che si è trovata a fare i conti prima con il “trash party” dei ragazzi del centro sociale Telos poi con una serie di scritte a caratteri cubitali che hanno letteralmente ricoperto l’intero centro storico.

Come annunciato sui social e con una serie di volantini distribuiti in cittàm i giovani anarchici saronnesi si sono ritrovati, come avvenuto anche gli ultimi anni, per un momento di festa con musica la notte di Natale.

La location è stata svelata all’ultimo e come in altre circostanze è stata il sottopassaggio di piazza dei Mercati. La festa è finito intorno all’una, ma per la città l’armara sorpresa è arrivata la mattina di natale quando residenti e commercianti si sono accorti che il centro era letteralmente coperto di graffiti.

Molti i messaggi violenti scritti sui muri e sulle vetrine, accompagnati da qualche slogan rivoluzionario ma meno minaccioso

Con spray verde, rosso e nero sono stati scritti slogan contro le attività commerciali, contro le banche, contro il consumismo, contro l’amministrazione comunale, la Lega, il sindaco Alessandro Fagioli. Molti gli sfoghi e i commenti sul social soprattutto da parte dei commercianti ciclicamente costretti a ripulire vetrine, saracinesche e muri. È stato fatto notare come in questa occasione – oltre ai negozi e alle banche – siano state colpite anche istituzioni più che pacifiche come l’asilo.

Nei giorni scorsi c’era stata accesa polemica intorno all’ormai lunga presenza di Telos a Saronno: il sindaco Fagioli ha polemizzato contro l’assoluzione dei militanti anarchici (accusati di aver violato il “foglio di via”), i ragazzi avevano “mostrato i muscoli” con un corteo-manifestazione nell’ultimo weekend di shopping natalizio.