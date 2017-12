Schianto nella notte, ferite tre ventenni, una è grave

Ancora incidenti sulle strade, ancora coinvolti giovanissimi.

Questa notte alle 4.40 carabinieri, vigili del fuoco e mezzi di soccorso sono intervenuti a Venegono Inferiore, lungo la via Giulio Cesare per incidente stradale.

Una prima dinamica dei fatti parla di un’auto uscita di strada e andata a schiantarsi contro la recinzione di una casa.

Tre le persone coinvolte, tutte ragazze attorno ai 20 anni.

Sul posto tre ambulanze, due automediche, un mezzo dei vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tradate, compagnia di Saronno.

Dalle prime informazioni due delle tre persone sono rimaste ferite in modo serio (codice giallo) e trasportate d’urgenza all’ospedale comasco sant’Anna: si tratta delle due ventenni.

Le condizioni della terza persona, una giovane di 19 anni coinvolta nello schianto sono gravi: è stata trasportata in codice rosso sempre all’ospedale di Como.

Lo scontro è avvenuto lungo la sp 2 in via Filzi, non molto distante dal cimitero di Venegono Inferiore.

L’AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI

Delle tre ragazze coinvolte nell’incidente la più grave è una diciannovenne di Legnano, forse alla guida dell’auto, giunta in codice rosso al pronto soccorso del Sant’Anna.

Nell’incidente ha riportato un “politrauma” ed attualmente è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata.

Una seconda ragazza di 20 anni di Castiglione Olona, arrivata in codice giallo è ora fuori pericolo ma sono in corso accertamenti.

La terza giovane, anche lei di 20 anni, e di Venegono inferiore è invece stata dimessa con una frattura alla clavicola.