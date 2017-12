Schianto contro un muro, ferita una donna

Incidente stradale all’alba di domenica 3 dicembre. Intorno alle 5, nel comune di Venegono Inferiore, in via Filzi – SP2.

Galleria fotografica Incidente stradale venegono inferiore 4 di 4

Per cause ancora in fase di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro un pilastro di una recinzione.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il mezzo e utilizzato cesoia\divaricatore per estrarre la ragazza dall’abitacolo dell’utilitaria. In seguito la giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario.