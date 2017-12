Una scia di luce al sacro Monte per salutare il nuovo anno

(foto di repertorio)

Il 29 dicembre torna la tradizionale fiaccolata serale di fine anno lungo il viale delle Cappelle del Sacro Monte di Varese.

La via Sacra verrà illuminata dalle tantissime fiaccole, sorrette dai cittadini che saliranno fino al Santuario di Santa Maria del Monte. Un modo speciale, molto amato dai varesini, per salutare l’arrivo del nuovo anno salendo fino al Sacro Monte tutti insieme. La partenza sarà dalla Prima Cappella alle 20.30.

Anche quest’anno il Comune di Varese, in collaborazione con Autolinee Varesine, mette a disposizione dei partecipanti il servizio di navette gratuite per raggiungere il punto di partenza della fiaccolata e poi poter tornare in piazzale de Gasperi alla fine dell’evento.

COME PARTECIPARE

Il programma della serata prevede il ritrovo alle 20.30 alla Prima Cappella da dove partirà la fiaccolata. L’arrivo è previsto per le 21.30 al Santuario di Santa Maria del Monte dove l’arciprete del santuario, Monsignor Erminio Villa e il sindaco di Varese, Davide Galimberti, rivolgeranno il loro saluto a tutti i partecipanti, augurando un buon inizio di nuovo anno. In conclusione il Gruppo Alpini di Varese offrirà a tutti i presenti tè e vin brulè.

GLI ORARI DELLE NAVETTE

Andata:

Partenza da piazzale De Gasperi: 19.00 – 19.20 – 19.40 – 20.00 – 22.45 – 23.15

Arrivo in piazzale Montanari: 19.10 – 19.30 – 19.50 – 20.10 – 22.52 – 23.22

Ritorno:

Partenza dal Sacro Monte (piazzale Pogliaghi): 22.30 – 23.00 – 23.30

P.le Montanari: 22.37 – 23.07 – 23.37

Arrivo in piazzale De Gasperi: 22.45 – 23.15 – 23.45