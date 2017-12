Scienza e fantascienza: incontro con Mauro Gervasini

Nuovo appuntamento all’Università degli Studi dell’Insubria con il ciclo di incontri “Scienza&Fantascienza”, organizzato dal professor Paolo Musso del Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate, in collegamento col suo corso di “Scienza e fantascienza nei media e nella letteratura”.

Mauro Gervasini, critico cinematografico nonché collaboratore dell’Università dell’Insubria curerà un incontro sui viaggi spaziali nel cinema di fantascienza, mercoledì 6 dicembre alle 14,30 nell’Aula Magna del Collegio Cattaneo, via Dunant 7, a Varese.

«In genere – ci dice il prof. Musso – quando si pensa al cinema di fantascienza ci vengono in mente soprattutto gli effetti speciali, che negli ultimi tempi sono diventati veramente spettacolari. Ma la fantascienza è stata presente nel cinema fin dai suoi albori, visto che uno di primissimi film della storia è stato il Viaggio nella Luna di Georges Méliès, un cortometraggio di 16 minuti uscito nel 1902: ed è davvero sorprendente vedere cosa si riusciva a fare con mezzi tecnici ancora molto rudimentali.

D’altra parte il cinema di fantascienza non è solo effetti speciali, ma ha anche segnato profondamente il nostro modo di pensare al futuro e, di conseguenza, anche al presente. Mauro Gervasini approfondirà entrambi gli aspetti, oltre a mostrarci alcuni delle sequenze più spettacolari e più importanti dal punto di vista storico».

Il ciclo si concluderà il 20 dicembre alle 18 nell’Aula Magna dell’Insubria di Via Ravasi 2 con un incontro molto speciale: infatti Claudio Maccone, Direttore Tecnico della International Academy of Astronautics (IAA), ci parlerà dell’astronautica dei secoli futuri, spiegando i progetti di alcune missioni davvero avveniristiche, a cui lui stesso ha in parte contribuito.

Per ulteriori informazioni ed eventuali variazioni del programma, tenere d’occhio il sito dell’Insubria (www.uninsubria.it) alla sezione Eventi.