Sciopero degli aerei, Ryanair “avverte” i dipendenti

Venerdì 15 dicembre è previsto uno sciopero nazionale del trasporto aereo: riguarda le compagnie aeree Alitalia, Ryanair e Vueling e il personale di Enav, vale a dire la società che gestisce il traffico aereo in Italia (le “torri di controllo”, se volete semplificare). Lo sciopero è stato indetto dalla Cub per Alitalia e dalla Fit Cisl nel caso di Ryanair e Enav.

Alitalia ad esempio ha indicato una lista specifica di voli cancellati e assicura che volerà almeno l’80% dei passeggeri.

Sul sito alitalia.com sono disponibili le informazioni dettagliate sulle modalità di riprotezione che prevedono il rimborso del biglietto o la possibilità di cambiare il proprio volo senza alcuna penale fino al 22 dicembre. Alitalia invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per volare il 15 dicembre a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggi dove hanno acquistato il biglietto.

Una polemica specifica ha riguardato Ryanair, già nei mesi scorsi al centro di uno scontro tra compagnia e lavoratori, con grandi ripercussioni. La compagnia irlandese ha inviato ad alcuni suoi dipendenti italiani una lettera in cui li minaccia di ritorsioni se aderiranno allo sciopero proclamato dai sindacati per il prossimo 15 dicembre. Il governo ha criticato molto duramente Ryanair («minacce indegne»), il Garante per gli scioperi ha detto che il comportamento della compagnia aerea è in contrasto con la Costituzione italiana, che tutela il diritto allo sciopero.

L’Enac – l’ente dell’aviazione civile, da non confondere con Enav – ha pubblicato anche una lista dei voli che invece sono garantiti e ha illustrato le fasce dello sciopero: