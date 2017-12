Scolaresca investita sulle strisce, lievi ferite per due bimbi e una maestra

Tragedia sfiorata in viale Lombardia questa mattina, mercoledì. Due bambini di 6 anni, un maschio e una femmina, sono rimasti feriti insieme alla loro maestra mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, insieme al resto della classe. Fortunatamente non hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Castellanza e una squadra dei Vigili del Fuoco che ha liberato il maschietto, rimasto incastrato sotto l’auto. La classe era in uscita dall’edificio scolastico, stava attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente dell’auto ha avuto un momento di confusione e ha investito due bambini e una maestra della scuola elementare Maria Ausiliatrice che è poco distante. La scolaresca si stava recando in chiesa.

Il bambino è rimasto incastrato sotto l’autovettura ed è stato trascinato per quasi due metri. Nella sfortuna il piccolo è stato anche fortunato perchè questo ha evitato che potesse finire sotto le ruote.