Scontro auto camion: morti tre ragazzi

Gravissimo incidente a Saronno in viale Lombardia al confine con Solaro (Milano). Intorno alle 23 di sabato sera, un camion e un’auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, nell’impatto sono morti tre giovani tra i 23 e i 25 anni che erano a bordo dell’automobile. Sul posto i carabinieri di Desio, il 118 e i Vigili del fuoco di Varese.

Seguono aggiornamenti