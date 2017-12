Scontro auto moto, ferita una ragazza di 23 anni

Incidente stradale questa mattina a Cardano al Campo.

Poco dopo le 7.30, in via Volta 69, un’auto e una moto si sono scontrate, e ad avere la peggio è stato come sempre il conducente della moto, in questo caso una ragazza di 23 anni.

Sul posto sono intervenuti soccorritori della Croce Rossa di Gallarate con il supporto dell’auto medica, mentre i Carabinieri stanno effettuando i rilievi dell’incidente.

(seguono aggiornamenti)