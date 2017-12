Scontro in una galleria di Pedemontana, cinque feriti

Incidente tra due auto sulla Pedemontana nel pomeriggio di oggi, mercoledì, attorno alle 16. Cinque le persone coinvolte, tra le quali anche un bimnbo di un anno, ma nessuno ha riportato ferite gravi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti sull’autostrada A36 “Pedemontana Lombarda”, in direzione Como all’altezza dell’uscita per Solbiate Olona, con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Si sono registrati forti disagi per la circolazione.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate all’interno di una galleria.