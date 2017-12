Scontro tra due auto, muore una giovane

Una giovane donna è morta nella notte di sabato 30 dicembre in un incidente avvenuto intorno a mezzanotte e mezza in via Cardinal Simone all’incrocio con viale Boccaccio a Busto Arsizio.

Due auto, per cause che la polstrada di Magenta dovrà verificare, si sono scontrate: tre persone sono rimaste ferite in maniera seria e sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio e di Legnano. Non c’è stato nulla da fare invece per una ragazza di 25 anni che è deceduta sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di Busto Arsizio/Gallarate.

I vigili del fuoco in particolare sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, hanno messo in sicurezza i veicoli. Quindi hanno estratto con cesoia divaricatore due degli occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

(seguono aggiornamenti)