Scuola di alta chirurgia laparoscopica alla ginecologia del Del Ponte

Fino a sabato 16 Dicembre, presso l’Ospedale Del Ponte, si svolge un corso intensivo di chirurgia ginecologica avanzata. L’evento è stato organizzato dall’International Society of Ginecological Endoscopy, una delle più prestigiose società di chirurgia ginecologica mini-invasiva del mondo.

Si tratta del riconoscimento per un percorso iniziato oltre 20 anni fa, quando la ginecologia varesina divenne uno dei centri pionieristici che promuovevano l’implementazione delle tecnica laparoscopica e proseguito con ferma determinazione negli anni, fino a diventare un punto di riferimento per la chirurgia ginecologica mini-invasiva sia in ambito di ricerca scientifica che nel panorama della sanità nazionale e internazionale.

L’esperienza accumulata dall’equipe varesina ha consentito di estendere progressivamente l’approccio mini-invasivo ad interventi di complessità tecnica via via crescente, come quelli necessari per la cura dei tumori del tratto genitale femminile o dei casi più severi di endometriosi, una malattia benigna che può coinvolgere tutti gli organi pelvici.

Con questo corso tutta la competenza e l’esperienza accumulate verranno messe in campo per condividerle con professionisti di diverse nazioni, europee e non. Si tratta di un corso a numero chiuso riservato a 22 ginecologi che assisteranno in diretta a diversi interventi chirurgici maggiori per patologia benigna complessa o oncologia eseguiti dal Prof. Fabio Ghezzi, Direttore della Ginecologia, e dalla sua èquipe in tre delle sale operatorie a tecnologia integrata appena inaugurate nel nuovo Padiglione Michelangelo.