Scuola dell’infanzia Dalla Chiesa senza luce e riscaldamento

Rientro al buio per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Dalla Chiesa di via Marzorati a Varese.

Questa mattina, al loro arrivo, insegnanti e personale tecnico hanno trovato accese le lampade di emergenza ma l’impianto centrale e la caldaia spenti. Immediatamente è partita la segnalazione agli uffici comunale e all’azienda incaricata della manutenzione.

La scuola è aperta e ha accolto i piccoli alunni perché la temperatura all’interno dei locali era “accettabile”. Se il guasto non dovesse essere riparato in tempi brevi, però, occorrerà intervenire per tutelare i piccoli.