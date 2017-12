A “scuola di fotografia” da Luca Leone

Otto incontri in uno dei B&B più caratteristici di Varese accolti dalla proprietà con dolci e bevande e due giornate di pratica fotografica con una modella per ritratti in luce naturale all’interno del locale ed una in esterno per foto paesaggistiche.

Il corso di introduzione alla fotografica sarà tenuto da Luca Leone e partirà a gennaio (le date saranno comunicate ad esaurimento dei posti: 15 persone per corso).

Questo il programma: 8 lezioni da 2 ore in B&B, 2 lezioni da 2 ore di pratica, 20 ore di approfondimento con proiezione di slide, filmati, foto con modella e uscita in esterni. Costo del corso 100 euro.

Il corso comincerà a gennaio e si terrà nel B&B la Casa di Pamela via Fratelli Bandiera 3 a Casciago, Varese.

Gli orari: giovedì dalle 21 alle 23 (lezioni in studio), sabato dalle 14 alle 16 pratica foto.

Per iscrizioni: lucaleonephoto@gmail.com