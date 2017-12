Secondo oro per Morlacchi, Italia terza nel medagliere

Nell’ultima giornata dei Mondiali di nuoto paralimpico, Federico Morlacchi si è messo al collo il secondo oro personale che è anche la settima medaglia totale conquistata in questa rassegna iridata dal campione luinese della PolHa.

Nella vasca di Città del Messico, Morlacchi ha dominato la finale dei 400 stile libero di categoria S9 dopo aver già vinto i 200 misti. Gara regolare quella del varesino che ha aumentato il ritmo vasca dopo vasca e che negli ultimi 100 metri ha fatto il vuoto mostrando grande sicurezza e mettendo in acqua un nuoto pulitissimo. Federico ha chiuso la finale in 4’25″19, quasi 6″ di vantaggio sul portoghese Grachat, mentre il podio è stato completato dal croato Vincetic.

Le sette medaglie vinte dalla stella di casa PolHa (oltre ai due ori ci sono anche tre argenti e due bronzi) portano a 36 il totale di podi internazionali ottenuti in carriera da Morlacchi, che è l’azzurro più medagliato di tutti a Rio tra Olimpiadi e Paralimpiadi. «E’ andata bene e sono contento – ha spiegato Federico dopo la premiazione – anche il tempo non è male visto che gareggiamo in altura. La gara è stata gestita come avevo concordato con il mio allenatore Max Tosin. Mi porto a casa sette medaglie su sette finali: adesso vado in vacanza».

La spedizione messicana dell’Italia del nuoto paralimpico è stata trionfale non solo per i risultati di Morlacchi e del suo compagno di squadra nella PolHa Varese, Simone Barlaam che proprio nell’ultima giornata di gara ha centrato anche il secondo titolo iridato sui 50 stile libero S9. In totale gli azzurri tornano dal Messico con il terzo posto assoluto nel medagliere (su 56 nazioni), impresa mai centrata in precedenza. 38 le medaglie totali suddivise in 20 ori, 10 argenti e 8 bronzi.