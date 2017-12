Senza stipendio e cassa integrazione. I lavoratori della Brusa sospesi in un limbo

«Siamo in un limbo. Qualcuno ci deve licenziare per accedere agli ammortizzatori sociali e per poter trovare un altro lavoro». Ciò che stanno vivendo Fabrizio Battaglion e gli altri 22 dipendenti della Brusa srl di Varese è un po’ un paradosso. Dopo che la proprietà a novembre ha chiuso i battenti e portato i libri in tribunale per chiedere il fallimento, i lavoratori non solo non hanno ricevuto l’ultimo stipendio ma non possono nemmeno cercarsi un altro lavoro. «Qualche collega – dice Battaglion – aveva trovato una nuova occupazione ma finché non viene dichiarato il fallimento e nominato un curatore non puo’ essere assunto da un’altra azienda».

Il rapporto di lavoro è dunque come sospeso e toccherà al curatore fallimentare esercitare le varie opzioni: decidere di subentrare nell’esercizio provvisorio, chiedere gli ammortizzatori sociali e procedere con i licenziamenti. «Qualcuno ha scelto di dimettersi – continua il lavoratore – con il timore però di perdere alcuni diritti maturati in tanti anni di lavoro».

La chiusura dell’azienda, avvenuta il 16 novembre scorso, è stata preceduta da un tentativo di concordato in continuità. «Si era parlato dell’interessamento di un’altra azienda per l’acquisizione – conclude Battaglion -. Noi ci abbiamo sperato, ma purtroppo è saltato tutto. Qui ci sono famiglie che hanno figli, mutui da pagare a cui si aggiunge la tristezza di un Natale senza stipendio. L’unica speranza è che a gennaio venga decretato il fallimento e nominato un curatore».