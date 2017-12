Sequestrati 113.000 euro al valico di Como

Controlli intensificati nel periodo natalizio al confine svizzero.

Visto l’aumento del traffico di merci e passeggeri, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno aumentato le attività di verifica per contrastare i traffici illeciti presso i valichi stradali e ferroviari al confine con la Confederazione Elvetica.

Nel corso dell’ultimo mese, sono state accertate numerose violazioni in materia di circolazione transfrontaliera di titoli e valuta.

In particolare, le attività svolte dai finanzieri di Ponte Chiasso, nel periodo dal 15 novembre al 15 dicembre, hanno permesso di acquisire documentazione valutaria per circa 10 milioni di euro e di intercettare valuta contante per circa 1,3 milioni di euro.

Il totale delle oblazioni, eseguite nel medesimo arco temporale, è stato pari a 28.353 euro e si è proceduto al sequestro di oltre 113 mila euro in contanti ed assegni, privi questi ultimi della dicitura di non trasferibilità.

A titolo esemplificativo si evidenziano alcune attività di servizio condotte nel periodo:

– al valico autostradale di Como-Brogeda, veniva sottoposto a controllo un imprenditore bielorusso in possesso di oltre 56 mila euro suddivisi in due parti strette da elastici. Si procedeva all’immediato sequestro di 23.055 euro, pari al 50% del denaro contante eccedente la soglia di euro 10.000;

– al valico autostradale di Como-Brogeda, le Fiamme Gialle di Ponte Chiasso rinvenivano, all’interno di un vano ricavato appositamente nel tunnel centrale del cambio, 25 mila euro. L’imprenditore italiano sottoposto a controllo decideva di avvalersi dell’istituto dell’oblazione pagando 2.218,50 euro;

– al valico autostradale di Como-Brogeda, è stato fermato un imprenditore indonesiano che deteneva 48.335 euro (suddivisi fra euro e dollari di Singapore). La sanzione, pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di euro 10.000, è stata di 5.750 euro;

– al valico internazionale ferroviario di Chiasso, è stato fermato un imprenditore israeliano che portava nel bagaglio a mano 80.000 euro in banconote di grosso taglio (nr. 160 banconote da 500 euro). Si procedeva all’immediato sequestro di 35.000 euro, pari al 50% del denaro contante eccedente la soglia di euro 10.000.