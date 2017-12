Una serata per ricordare l’insegnamento di Emy

Si terrà presso il Tennis Club di Gallarate sabato 2 Dicembre alle 19.30 la prima uscita pubblica dell’Associazione “Amici di Emy”.

Si tratta di un’organizzazione che si propone lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica oncologico. L’iniziativa vuole ricordare così Emanuela Scala, una donna che lo scorso mese di giugno è morta dopo aver lottato 10 anni contro un tumore al seno. A 47 anni ha lasciato il marito e due figli di 14 e 12 anni.

«La sua generosità e la sua voglia di vivere – spiegano i promotori dell’associazione – hanno lasciato una traccia indelebile in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Piena di vita, generosa mai si è lamentata del male con cui conviveva con una forza straordinaria, unica. Da qui l’idea di amici, colleghi e familiari di ricordarla concretamente».

Amici di Emy vuole favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, formazione e promozione di attività di sensibilizzazione sul tema attraverso donazioni tutti i progetti legati alla sanità, in special modo infantile e/o di carattere oncologico.

Nel corso della serata, a cui prenderà parte anche il Sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, verranno presentati i primi progetti di solidarietà e beneficenza che sono stati messi in cantiere per la fine del 2017, tra cui:

-Donazione al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio ( Va ) di attrezzatura medica per l’ossigenoterapia umidificata ad alti flussi, per il trattamento dell’insufficienza respiratoria;

-Donazione all’amministrazione scolastica dell’Ilha do Maio a Capoverde per contribuire ai progetti di sviluppo rivolto alle scuole primarie dell’isola, per continuare ad aiutare concretamente i bambini cui Emy era tanto affezionata;

-Donazione alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus, per contribuire insieme a loro nel portare avanti progetti tangibili presso l’Unità di Day Hospital all’Ospedale Ponte di Varese, destinata ai pazienti in età pediatrica affetti da patologie onco-ematologiche.

Per informazioni: https://www.facebook.com/AmicidiEmy/