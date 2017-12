Una serata per sapere tutto sulla ferrovia Arcisate Stabio

Mentre si avvicina l’atteso avvio del servizio ferroviario, settimana prossima le Amministrazioni comunali di Induno Olona, Arcisate e Cantello organizzano un incontro pubblico dove saranno fornite informazioni utili sulla nuova ferrovia Arcisate Stabio.

L’appuntamento è per martedì 19 dicembre alle 21, nell’Aula magna della scuola Manfredini, in via Dalmazia 55 a Varese.

Si parlerà delle prospettive di mobilità e saranno resi noti orari, connettività, situazione dei parcheggi e il piano di integrazione dei trasporti su gomma.

Saranno presenti alla serata Nicola Gunnar Vincenzi, sindaco di Cantello; Angelo Pierobon, sindaco di Arcisate e Marco Cavallin, sindaco di Induno Olona

Per Regione Lombardia e Trenord ci sarà l’ingegner Aldo Colombo, direttore generale Infrastrutture e Mobilità, accompagnato da tecnici del settore, mentre per Rfi interverrà l’ingegner Paola Barbaglia, direttore degli investimenti per la Lombardia, anch’essa supportata da tecnici.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza.