Serata speciale al Nuovo grazie ai ragazzi del Villaggio Sos

Serata speciale al Teatro Nuovo di Varese, grazie ai ragazzi del Villaggio Sos di Morosolo. Lunedì 18 dicembre sono saliti sul palco, hanno ballato, cantato e parlato dei diritti dei minori, davanti ad una platea attenta e partecipe.

Numerose le autorità intervenute, dagli assessori del Comune di Varese Di Maggio e Molinari al Questore di Varese Giovanni Pepè, fino alle rappresentanti del Villaggio, gli educatori e tanti ospiti.

I Ragazzi del Villaggio si sono esibiti in un brano rap da loro scritto: “If you don’t know me”, poi è stato proiettato il film “My name is Adil” e infine c’è stato un dibattito sulla Giornata internazionale per i diritti dei migranti che si celebra il 18 dicembre in tutto il mondo. Si è parlato anche dei progetti del Villaggio Sos, tra cui “Dentro e fuori”, progetto pilota che ha suscitato grande interesse. La serata è stata organizzata da SOS Villaggi dei Bambini Morosolo con il patrocinio del Comune di Varese e in collaborazione con l’Associazione Gherardo Colombo – Sulleregole, CPL Lombardia, Filmstudio 90 e Unisona.