Serie D, la 18a in diretta. Chieri – Varese; Pro Patria – Ciliverghe

Diciottesimo turno di andata per il campionato di Serie D, con il Varese impegnato a Chieri e la Pro Patria pronta a difendere lo “Speroni” dall’assalto del Ciliverghe Mazzano. Aggiornamenti anche per il big match del Girone A tra Gozzano e Caronnese e da Venegono Superiore per Varesina – Como. Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn #chierivarese e #propatriaciliverghe via Instagram e Twitter.

