Sesso, soldi e contrabbando. Il lato oscuro della borghesia nel noir di Scipioni

È da pochi giorni nelle librerie il nuovo romanzo di Sergio Scipioni “L’agenda in pelle” (Edizioni d’Este). Un noir ambientato negli anni ’80 tra Porto Ceresio, Milano e la Svizzera i cui protagonisti sono alcuni agenti della Guardia di Finanza che vengono a conoscenza, grazie a un’agenda consegnata da una testimone, di un giro di soldi in nero, sesso a pagamento e contrabbando di valuta all’interno dell’alta borghesia milanese. La ricerca della verità, anche per un uomo esperto come il maresciallo Mario Speroni, non è per niente facile, anzi. Nell’eterna lotta tra guardie e ladri spesso il confine tra il bene e il male non è sempre così netto e la probabilità di scambiare leoni per agnelli è molto alta. Così come è molto alta la probabilità di scontrarsi con un sistema di potere che si oppone a chi cerca la verità. (nella foto, Sergio Scipioni)

Il maresciallo Speroni tutto questo lo sa bene e sa anche che ha un solo modo per evitare di diventarne complice: fare bene il proprio lavoro. Senza sconti, soprattutto a chi non se li merita. Non è facile come dirlo perché chi conduce indagini su evasori, contrabbandieri di valuta e professionisti corrotti di alto rango è sottoposto a mille pressioni e lusinghe. Speroni tiene duro in nome di quella verità, nonostante la preoccupazione dei piani superiori, la minaccia di trasferimenti non graditi, l’invitante profumo di corpose mazzette e di belle donne pronte a tutto.

L’Italia è uno strano Paese. C’è sempre qualche agenda che ne custodisce i peccati e che puntualmente sparisce. Invece in questa storia viene ritrovata grazie alla caparbietà di un piccolo nucleo di finanzieri di una caserma di provincia che non tradisce il proprio giuramento di fedeltà nei confronti dello Stato.

______________________

Sergio Scipioni

L’agenda in pelle

Edizioni d’Este

16 euro