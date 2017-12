A Sesto Calende il “viaggio dell’inclusione” di Silvio Aimetti

Martedì 05 Dicembre a Sesto Calende, sala Elso Varalli (Palazzo Comunale) Piazza Mazzini, 16 alle 20.45 a discutere di Giovani, Industry 4.0 e Ambiente saranno insieme a Silvio Aimetti:

– Fabio Aimini, studente universitario.

– Simone Franceschetto, Product Manager in un’azienda multinazionale.

– Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia.

Condurrà la serata Alessandra Favaro, giornalista de La Prealpina.

L’incontro è aperto a tutti.

Il progetto di Silvio Aimetti (Sindaco di Comerio) iniziato qualche mese fa è entrato in una nuova fase.

Il percorso di dialogo col territorio intrapreso per aprire la politica alle energie migliori della società. “Il viaggio dell’inclusione” è diventato ora un libro.

Diciotto confronti con rappresentanti dei mondi del sociale, dell’impresa, dello sport, del volontariato, della scuola, del lavoro, della sanità, della pubblica amministrazione, della Chiesa e dei giovani.

Sono alcuni esempi, certo non esaustivi per fortuna di quanto il Varesotto offre in termini di esperienze e competenze.

Il volume racchiude idee, progetti concreti, spunti di riflessione per migliorare i luoghi in cui i cittadini vivono e trovare risposte ai problemi.

Con un filo rosso comune: la volontà di ampliare reti, di creare relazioni, di includere. Un obiettivo essenziale per chi concepisce la politica come servizio.