A settembre la commozione dei giudici e gli scontri tra tifoserie

Ripercorriamo le notizie del 2017 scorrendo mese per mese quelle che sono state più lette dai nostri lettori. Ecco il mese di settembre.

Nel mese di settembre tra le notizie più lette c’era quella di Andrea da Cislago che ha commosso i giudici di X-Factor. Andrea Uboldi, in arte Mind, si è esibito in un rap che racconta la sua storia, l’abbandono del padre e il desiderio di risentirlo. Fedez, Levante, Maionchi e Agnelli, tutti in lacrime.

Nello stesso mese sono giunte ad una svolta le indagini sull’omicidio di Marilena Re. A 41 giorni dalla sua scomparsa è stato fermato l’ex-vicino di casa, il 64enne Vito Clericò di Garbagnate Milanese.

Al ritorno dalle vacanze varesini e non hanno dovuto fare i conti con il nuovo piano della sosta a Varese. Uno degli articoli più letti è stata la nostra guida su come si paga, dove informarsi, dove parcheggiare, quali agevolazioni chiedere e a chi. Tutte le novità previste dal piano sosta a Varese.

Settembre è stato anche mese di sport con notizie positive e altre decisamente più sconfortanti. Nella prima categoria rientrano tutti i preparativi per le gare ciclistiche Granfondo e Tre Valli Varesine. I nostri articoli con tutte le informazioni sulle due competizioni sono stati tra i più letti.

Nella seconda categoria rientra il triste spettacolo andato in scena tra le tifoserie calcistiche.

Apprensione anche per il 36enne Gianluca Di Gioia, rapinato e avvelenato in Laos e ricoverato al Bangkok hospital di Udon Thani, in Thailandia, dove versava in condizioni gravissime. Gli amici si sono mobilitati per lui e l’articolo sulla sua storia è stato molto letto dai lettori Varesenews.

Ha suscitato moltissimo interesse anche la vicenda di una pizzeria multata a Gallarate. La stessa era registrata come laboratorio artigianale ma aveva in realtà organizzato un vero e proprio servizio al tavolo con piatti, posati e bicchieri per mangiare comodamente seduti senza licenza.