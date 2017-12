Settimana della colletta alimentare all’Istituto comprensivo Cassano Magnago 2: raccolta da record!

Anche quest’anno, in occasione della 21° Giornata della Colletta alimentare, i Comitati Genitori e gli Insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale 2 di Cassano Magnago, hanno deciso di aderire all’iniziativa della raccolta alimentare tra i banchi di scuola coinvolgendo gli alunni della scuola dell’infanzia “B. Munari”, della scuola primaria “E. Fermi” e della scuola secondaria di primo grado “G.B. Maino”.

Durante questa settimana i bambini, dai più piccoli ai più grandi, hanno portato a scuola notevoli quantità di scatolame, alimenti per l’infanzia e generi alimentari di prima necessità a lunga conservazione. Un gruppo di genitori si è poi organizzato per trasportare gli alimenti raccolti presso la sede della Caritas di Cassano Magnago che provvede ogni giorno a sostenere sul territorio molte famiglie con situazioni di difficoltà economica e a costruire rapporti di prossimità e di aiuto fraterno per chi si trova in uno stato di necessità.

Gli alunni hanno accolto con generosità l’iniziativa e si sono mostrati particolarmente sensibili al tema della solidarietà che è stato loro presentato attraverso conversazioni, momenti di confronto, canzoni e visione di video. Un ringraziamento speciale va quindi alle loro famiglie e ai tanti genitori volontari che hanno reso possibile questo gesto concreto mettendo a disposizione di tutti un po’ del loro tempo.

Nel dettaglio sono stati raccolti:

-601 confezioni di pasta e riso

– 293 confezioni di pomodoro

– 1095 confezioni di scatolame

– 292 prodotti per l’infanzia

– 58 litri di latte

– 20 prodotti dolciari

– 341 alimenti vari ( zucchero, farina, olio, merendine…)

I.C. Cassano Magnago 2