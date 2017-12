Sfida per il terzo posto tra Banco Bpm e Napoli

Le piscine “Manara” di Busto ospiteranno – mercoledì 6 dicembre – il big match dell’8a giornata di Serie A di pallanuoto, lo scontro tra i padroni di casa del Banco BPM e il CC Napoli, a partire dalle 19,30.

Gara dal pronostico aperto e rivincita della finale per il terzo posto del campionato 2016-17, quello stesso terzo posto (vinse Napoli di un solo gol) che è in palio anche in questa occasione. I Mastini bustocchi occupano la piazza con due punti di vantaggio sui campani ed entrambe le rivali sono annunciate in buon spolvero.

Sia la Sport Management sia il Napoli non perdono da diversi turni e si sono riposizionati a ridosso delle due forze principali della A1 italiana, la Pro Recco e il Brescia.

Baldineti, che recupera Drasovic, mette in guardia i suoi: «Sarà durissima perché Napoli arriva da un buon momento e ha colto anche una vittoria difficile a Savona. Ci aspettiamo una bella partita e io però voglio vincerla perché mi dà ancora parecchio fastidio la sconfitta nella finale per la terza piazza dello scorso campionato».

PROMO E VIDEO

Il big match delle “Manara” sarà trasmesso in diretta attraverso il canale tematico della federazione, Waterpolo Channel (QUI il link).

I tifosi che acquisteranno il biglietto per la partita con Napoli potranno comprare, aggiungendo solo 2 euro, anche quello per il match di sabato 9 (ore 19,30) contro la Stella Rossa Belgrado, gara di ritorno dei quarti di finale di Len Euro Cup.