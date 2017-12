Sfonda il parapetto con l’auto, lo liberano i vigili del fuoco

Alle 16 di domenica 10 dicembre, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate sono intervenuti a Somma Lombardo, in via Ponte Canale per soccorrere un automobilista in bilico, con la sua auto, su un parapetto.

Per cause ancora da chiarire, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver sfondato un parapetto è rimasto in bilico su di uno sbalzo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali, e hanno prima assicurato il veicolo e poi estratto il conducente, affidandolo poi alle cure del personale sanitario.