Da oggi, giovedì 14 dicembre, è online il video di “Shoulders”, il nuovo singolo di WRONGONYOU, cantautore romano dal sound internazionale, feat. Maurizio Filardo.

“Shoulders” è il brano principale della colonna sonora del film di Alessandro Gassmann “Il Premio”, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film, distribuito da VISION DISTRIBUTION. Wrongonyou, infatti, ha firmato insieme a Maurizio Filardo la colonna sonora del film, in cui è anche attore nella parte del figlio di Alessandro Gassmann.

Dopo aver conquistato il palco del Primavera Sound di Barcellona e dell’Home Festival di Treviso con brani come “The Lake” e “Killer”, Wrongonyou è ora al lavoro sul nuovo atteso album che uscirà nei primi mesi del 2018 per Carosello Records. Intanto sono usciti i singoli “I Don’t Want To Get Down” (qui il video https://youtu.be/3Ay70-81Qd4) e “Congratulations”, cover in versione acustica del brano del rapper statunitense Post Malone: https://open.spotify.com/album/5zJHXuHMYyaGAju6wRgLfD (video online qui: https://youtu.be/akbb47brTfM).

Il cantautore ha annunciato la partecipazione al SXSW 2018 (South by Southwest festival) che si svolgerà come ogni anno ad Austin in Texas (USA) dal 13 al 17 marzo.

Queste, invece, le prime date confermate del tour in Italia del 2018: il 27 gennaio al Covo Club di Bologna, il 3 febbraio all’Urban Club di Perugia, il 16 febbraio alla Santeria Social Club di Milano in occasione di MI AMI ORA, il 24 febbraio al Bangarang di Genova, il 2 marzo al Magazzini Fermi di Aversa (CE), il 21 marzo al Teatro Studio dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma, il 23 marzo al Circolo Kessel di Cavriago (RE), il 20 aprile allo Spazio 211 di Torino, il 21 aprile al Vibra Club di Modena, il 28 aprile all’Ubique di Bari, il 5 maggio al Bookique di Trento e il 26 maggio all’AP Festival alla Chiesa di S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.

Wrongonyou, all’anagrafe Marco Zitelli, si è avvicinato alla musica folk grazie ad artisti internazionali come Bon Iver e Fleet Foxes. Da subito si è fatto conoscere come un giovane talento fuori dal comune che con la sua musica innovativa e autentica arriva dritto al cuore. Il suo è un progetto neo folk in lingua inglese, attento alla melodia e alla sperimentazione, insolito nel panorama musicale italiano e per questo in grado di attirare un pubblico attento e curioso che in questi anni ha seguito Wrongonyou in tanti concerti in tutta Italia e anche all’estero. Il cantautore si era fatto notare grazie ad alcuni suoi brani caricati su Soundcloud che avevano attirato l’attenzione prima di un professore di Sound Technology all’università di Oxford, che gli fece incidere i primi 4 singoli, e poi della Carosello Records con cui ha pubblicato il primo ep “The Mountain Man” (2016). Tra i suoi singoli di maggior successo “Killer” (https://youtu.be/37doeC9in40), “The Lake” (https://youtu.be/vJN3ewTwfk4) e “Let Me Down” (https://youtu.be/zBxPWYRc0rg).