Si rinnova l’appuntamento con il maxi presepe vivente Avsi

Sulla scia di una tradizione ormai consolidata e molto attesa dai saronnesi, il “Gruppo Amici di Avsi – Saronno”, insieme alla Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno e alla comunità locale di Comunione e Liberazione, propone anche per quest’anno l’appuntamento con il presepe vivente.

Domenica 17 dicembre, in piazza Libertà, dalle 15, andrà in scena la rappresentazione della Sacra Natività con scenografie suggestive, personaggi in costume, rivisitazione di antichi mestieri e canti polifonici.

Il programma prevede alle 15 il ritrovo alle suore della Famiglia del Sacro Cuore di via Cavour 52 e partenza del corteo, alle 15.15 il passaggio del corteo attraverso Via Cavour, piazza Volontari del Sangue, corso Italia e arrivo in Piazza Libertà dove alle 16 si terrà la sacra rappresentazione.

Oltre che porsi come gesto di memoria dell’avvenimento cristiano, il presepe vivente costituisce il gesto principale e più affascinante, per quanto riguarda la nostra zona, della campagna nazionale di solidarietà “Tende 2017/2018”, un’iniziativa promossa per il 28° anno consecutivo da Fondazione Avsi che vede coinvolti, da Natale a Pasqua, migliaia di volontari in centinaia di iniziative in tutta Italia. Il presepe vivente di domenica 17 dicembre, anche quest’anno verrà allestito e gestito dai volontari coinvolti, come un prolungamento delle scenografie del presepe vivente, un “punto d’incontro” dove tutti potranno sostare per una “pausa conviviale” e ricevere così tutte le informazioni sui diversi progetti umanitari sostenuti attualmente da Avsi e fare la propria offerta anche attraverso un mercatino che proporrà prodotti tipici e lavori d’artigianato, idee regalo per il Natale.

Per ulteriori dettagli sulla Fondazione Avsi, sui progetti sostenuti con la Campagna Tende 2017-2018 e sulle modalità per effettuare offerte e donazioni sono disponibili su www.avsi.org