“Sindaco non segarci!”, la petizione per salvare i tigli sul viale della Gloria

Il tiglio bustocco ora ha un suo profilo su Facebook e una petizione on line su Change.org (la trovi qui) per salvarlo. Le piante, che rendono il Duca d’Aosta il viale della Gloria dei cittadini di Busto Arsizio, sono al centro di un acceso dibattito che sta coinvolgendo professionisti, ambientalisti, politici, associazioni e semplici cittadini contro la prevista realizzazione della rotatoria all’altezza dell’incrocio con la via Mameli.

Il progetto, collegato alla realizzazione della Coop di via Pisacane, prevede il taglio di 21 esemplari (che verranno comunque rimpiazzati da un numero di piante superiore) che hanno almeno 70 anni.

Sul profilo Facebook, che conta già 154 amici, viene riportato l’appello presente su Change.org.

Questo invece l’appello sulla pagina dedicata alla petizione che sta già sfiorando le 600 firme: