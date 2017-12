Škoda Kodiaq:mai visto un SUV così elegante

Škoda ancora una volta propone un’auto di grande valore, questa volta un SUV dalle linee cristalline, realizzato con estrema attenzione nei minimi dettagli. La particolarità che subito salta all’occhio è l’incredibile lunghezza: parliamo di più di 4 metri di auto in cui vivere un’esperienza di comfort totale, accompagnata dal rombo del motore e dalla tecnologia interna di fattura pregevole. Questa vettura ha vinto uno dei premi più ambiti nel settore del design, ovvero il premio internazionale Red Dot Award. Per chi non lo conoscesse: ogni anno una giuria di esperti conferisco questa riconoscenza ad un marchio del mondo automotive che si è distinto in fatto di design a livello internazionale.

Sul frontale spicca la calandra di plastica con i listelli verticali e fari con tecnologia full LED, i fendinebbia sono posizionati in alto e permettono all’auto di illuminare la strada anche con situazioni meteorologiche profondamente caratterizzate da nebbia. Il profilo allungato dell’auto le conferisce un tocco sportivo, i gruppi ottici sono realizzati secondo la tradizione boema della lavorazione del cristallo ed il battitacco in plastica, insieme alle protezioni sui passaruota, proteggono la vernice dal pietrisco.

Impianti high tech di ultima generazione

Internamente tutti i comandi sono posizionati in modo da essere a portata di mano per il conducente, tutti i materiali utilizzati per la creazione dell’abitacolo sono di alta qualità, come anche tutti le piattaforme tecnologiche installate. Il vano Phone Box dove riporre il telefono per ricaricarlo wireless ed amplificare il segnale, sistemi rado e di navigazione con display touch da 6.5 e 9.2 pollici con funzionalità Bluetooth e SmartLink, per non parlare del Canton Sound System opzionale, un sistema con ben 10 altoparlanti ed un subwoofer con una potenza complessiva di 575 Watt.

Il comparto high tech non si conclude qui in quanto anche i sistemi di sicurezza sono totalmente all’avanguardia. Parliamo del Front Assist con riconoscimento pedoni, l’Area View per monitorare lo spazio attorno alla vettura, la frenata d’emergenza automatica molto utile per evitare collisioni durante la retromarcia ed il Trailer Assistant, ideale per chiunque debba portarsi dietro una roulette e volesse evitare di scontrarsi con qualche vettura durante la retromarcia.

A questi sistemi se ne aggiungono altri presenti di serie, secondo i vari allestimenti proposti, o semplicemente selezionabili come optional. Se li volete scoprire tutti vi basta andare sul sito ufficiale Škoda e procedere facendo una configurazione personalizzata, facendo così non solo creerete l’auto perfetta per voi secondo i vostri gusti, ma scoprirete anche il prezzo preciso!

Motorizzazioni e prezzi

La nuova Kodiaq è disponibile sia benzina che diesel: il motore benzina è solamente uno, un 1.4 TSI da 125 CV, mentre quelli diesel sono ben 5, tutti 2.0 disponibili con 150 o 190 cavalli. Motori performanti che garantiscono una guida veloce e sportiva. Il prezzo parte da 24.570 euro fino ad arrivare a 41.720 euro, a seconda dei vari optional e motorizzazioni che si scelgono, un prezzo non facile da supportare da un giovane, ma sicuramente adatto al padre di famiglia o al semplice imprenditore intenzionato a cambiare auto.