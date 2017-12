Soffre di manie di persecuzione: aggredisce medici e infermieri del PS

Si sono presentati attorno all’una di domenica notte.

Gli operatori del 118 erano stati chiamati dal centro di accoglienza dei migranti di via dei Mille a Busto Arsizio a causa di un ospite in evidente stato di agitazione. Al loro arrivo, il giovane, di 21 anni,. è stato preso in carico dagli operatori.

Di mattina, però, il giovane è stato colto da un nuovo improvviso raptus: a farne le spese medici e infermieri in servizio in PS in quel momento. Cinque persone in tutto che non hanno subito conseguenze gravi ma solo percosse nel tentativo di ricondurlo alla ragione.

I medici hanno diagnosticato una “sindrome psicotica con turbe da delirio persecutorio“: infatti la sua rabbia si è scatenata quando i sanitari gli si sono avvicinati. Ora il ventunenne è ricoverato: « La situazione nei pronto soccorso rimane sempre delicata – commenta la direzione dell’azienda ospedaliera – sappiamo bene quanto devono sopportare gli operatori e stiamo prendendo tutte le misure necessarie per assicurare la loro incolumità. È però un dato di fatto che, soprattutto di notte, nei pronto soccorso arrivano persone al limite delle condizioni di equilibrio psichico e la presa in carico non è facile».