Sole, poca pioggia e freddo: ecco il meteo del weekend

Come sarà il tempo in questo lungo weekend di dicembre? Farà freddo, com’è giusto che sia, ma a parte domani, venerdì 8 dicembre, il sole accompagnerà le nostre giornate di festa.

Cominciamo da venerdì 8 dicembre. Secondo il Centro Geofisico Prealpino ci sarà un aumento della nuvolosità che potrà portare qualche debole pioggia in pianura, soprattutto all’est. Fiocchi di neve oltre circa 1000 metri. Nel pomeriggio via via asciutto e in serata schiarite con rinforzi di vento da nord in montagna.

Sabato 9 dicembre ben soleggiato e limpido eccetto qualche nuvola lungo le Alpi di confine. Su Mantovano e Bresciano residua nuvolosità al mattino in dissolvimento. Asciutto. Ventilato da nord e più freddo.

Domenica 10 dicembre tempo soleggiato con cielo da poco a parzialmente nuvoloso. In serata cielo da molto nuvoloso a coperto per nubi medio-basse con fiocchi di neve ma di scarsa intensità. Gelate e brinate.



Lunedì 11 dicembre è previsto qualche fiocco di neve “trasportata”, niente che ci costringa a “mettere le catene” o a restare chiusi in casa.

Le temperature in questi giorni saranno intorno a 1 grado la minima e 8-9 di massima.