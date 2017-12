Sopralluogo al Falcone per risolvere il problema del riscaldamento

« Il problema è ciclico e lo affronteremo a breve» La protesta degli studenti del Falcone a Gallarate ha ottenuto una prima risposta. L’assessore all’edilzia scolastica della Provincia Carmelo Lauricella ha annunciato un sopralluogo a breve magari già la prossima settimana, con i tecnici di Villa Recalcati, la dirigente Bianchi e i tecnici del Comune di Gallarate in veste di cofinanziatore dell’intera opera: « Vogliamo valutare strategicamente come intervenire su un impianto che ha una frequenza di guasti eccessiva».

Anche oggi, infatti, la scuola ha accolto i ragazzi con i termosifoni spenti: « Il guasto alla centralina era stato risolto ma era sfuggito il problema all’impianto che convoglia l’aria calda nelle diverse aule – ha spiegato Lauricella – Ora i tecnici stanno ovviando anche quel problema e il riscaldamento dovrebbe ripartire».

Anche al Don Milani c’è stato un problema di caldaia: « In quel caso siamo intervenuti risolvendo il guasto ma le condizioni non sono così problematiche come al Falcone. Al Don Milani definirei le classi freddine ma non inagibili del tutto».