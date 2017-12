Sparisce la Madonna dal presepe comunale

Chi si è preso la statuina della Madonna? Il presepe è quello che da tradizione viene posto ogni anno all’interno del palazzo comunale, di fronte all’anagrafe, poco prima della scalinata che porta agli uffici scolastici del primo piano (nella foto).

Qui, a dicembre inoltrato viene sempre posto un piccolo presepe che quest’anno ha subito il furto di una statuina che raffigura la Vergine Maria.

Chi l’avrà presa? Un bimbo? O qualcun altro?



Il caso sta facendo discutere gli impiegati comunali, fra un certificato e una carta d’identità. In molti, passando, notano l’assenza di uno dei componenti fondamentali del presepe.

«Il presepe era stato posizionato giovedì scorso, il 7 dicembre. Il giorno successivo il municipio è rimasto chiuso per la festa dell’Immacolata, e ha riaperto sabato mattina, ma già lunedì gli impiegati si sono accorti della mancanza: chissà chi avrà preso questa piccola statuina, che non ha particolare valore, se non affettivo e simbolico», ha commento il sindaco Silvana Alberio.