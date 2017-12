Spray urticante in discoteca per scippare

Spray urticante spruzzato al chiuso, in discoteca: scatta il parapiglia e partono gli scippi.

È successo la notte scorsa in un locale di Riazzino, nel Locarnese.

Secondo la ricostruzione della Polizia cantonale questa notte, poco dopo le 02:30, è giunta una chiamata di soccorso per alcuni furti con strappo avvenuti all’interno del locale da ballo.

Giunti sul posto gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Locarno, hanno potuto costatare una certa agitazione da parte degli avventori che, nel frattempo, si erano portati all’esterno del locale.

Ad innescare il tutto sarebbe stato l’utilizzo di uno spray irritante nella sala da ballo. Da quanto sino ad ora ricostruito l’autore o gli autori, per i quali sono attive ricerche che al momento risultano senza esito, approfittando del parapiglia generatosi, hanno strappato alle vittime la collana che indossavano per poi dileguarsi tra la folla.

Dagli accertamenti effettuati risultano tre parti lese, di cui due minorenni.

Non si registrano feriti.

Durante la constatazione gli agenti presenti hanno potuto notare all’interno della discoteca la presenza di diversi minorenni. Per questo verranno attivate le conseguenti procedure per chiarire eventuali mancanze da parte dei responsabili e del personale del locale, come pure verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza.