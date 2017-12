“Sto cercando i testimoni di una lite”

Un acceso diverbio fuori da scuola, con un nonno e un papà coinvolti.

Una nostra lettrice ci ha scritto per chiedere se qualcuno ha assistito ai fatti nella mattinata di lunedì 18 dicembre, davanti alla scuola Dante di Varese. Coinvolti il padre e il fratello della donna, portati in questura e processati per direttissima a causa della lite.

La nostra lettrice chiede se qualcuno ha assistito al diverbio, che ha visto l’intervento anche di alcuni agenti di polizia.

Nel caso foste stati testimoni potete contattare la redazione di VareseNews scrivendo alla mail redazione@varesenews.it.