Sulle note di Jingle Bell si è acceso l’albero di Natale

Natale atto primo. Alle 18 di oggi, venerdì 2 dicembre, è stato acceso il grande abete di Piazza Monte Grappa. Una cerimonia che ha visto la partecipazione di parte dell’Orchestra Giovanile studentesca diretta da Lucia De Giorgi insieme al coro della scuola media Dante che dovrebbe presto stringere un accordo di partenariato con la stessa orchestra.

Tre i motivi scelti per sottolineare l’importanza del momento insieme a un appello in favore della pace e dell’aiuto ai bambini di tutto il mondo: Imagine, Blowin’ in the Wind e We are the World.

Il Sindaco Davide Galimberti ha scandito insieme ai bambini il conto alla rovescia per l’accensione mentre l’assessore Ivana Perusin ha ringraziato quanti hanno reso possibile l’allestimento natalizio ( distretto e da ProLoco e Confesercenti) e l’assessore Rossella Dimaggio ha ringraziato le maestre e le docenti per il costante impegno verso gli alunni.

Molto applaudita l’esibizione dei due giovani interpreti dell’Orchestra accompagnati dal solo chitarrista. Suggestiva la piazza anche grazie ai motivi luminosi proiettati sulla facciata della Camera di Commercio e sulla torre civica.

Il secondo atto del Natale varesino è in calendario venerdì 8 dicembre quando verranno illuminati i giardini estensi