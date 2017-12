Supersfida alle “Manara”, il Banco Bpm attende Brescia

Test natalizio di valore assoluto per la Banco Bpm Sport Management: il settebello bustocco, che ha l’ambizione di rompere il duopolio di vertice della pallanuoto italiana maschile, formato da Recco e Brescia, ospita sabato 23 alle “Manara” proprio la formazione lombarda che è ancora imbattuta.

Il match, in programma dalle ore 18, può valere l’aggancio in classifica visto che i Mastini hanno all’attivo solo il KO con la Pro Recco. La squadra di Baldineti sarà animata anche da spirito di rivincita visto che lo scorso anno perse con Brescia la semifinale scudetto di Torino.

«Ritengo – commenta Baldineti – che sia una partita importante più che altro per vedere a che punto siamo, e per confrontarci con una squadra che in classifica è comunque davanti a noi. Brescia è una società strutturata che da tanti anni è tra le prime della classe, cioè dove vogliamo arrivare anche noi. I nostri avversari sono avvantaggiati dal fatto di poter giocare con un extracomunitario in più, ma noi siamo pronti e cercheremo di mandare un segnale al campionato».

Baldineti tra l’altro potrebbe dover rinunciare a capitan Valentino Gallo, out all’ultimo momento dal match con il Posillipo di sabato scorso a causa di una forte influenza e ancora in dubbio per la sfida al Brescia. Al suo posto però è pronto a subentrare il promettente Panerai.

«Quella con Brescia sarà una partita da “tripla” – sottolinea il ds della Sport Management, Gianni Averaimo – Quest’anno abbiamo fatto una squadra per ridurre il gap che avevamo negli anni passati. La nostra è squadra più giovane e meno esperta ma vogliamo fare un passo in avanti per migliorarci».

Attesa alta anche tra i giocatori: «Non sarà facile ma ce la metteremo tutta – dice convinto Giuseppe Valentino – per tirare fuori la miglior partita possibile e dare una gioia ai tifosi (“Manara” verso il tutto esaurito ndr) prima di Natale.