Tanti eventi di Natale per aiutare il canile

Arriva il Natale e il canile di Varese organizza diverse iniziative rivolte a tutti coloro che vogliono sostenere il rifugio per animali.

In particolare, lunedì 11 dicembre, l’appuntamento è alle 20 al Ristorante Pizzeria La Piedigrotta (di Via Romagnoli 9, Varese) per una pizza tutti insieme. Sarà l’occasione per raccogliere soldi per acquistare i medicinali che servono al canile (Menù 20 euro con pizza, bibita, dolce e caffè). Prenotazione obbligatoria entro sabato 9 dicembre, tel: 345 5787300 – E-mail: info@legadelcane-va.it.

0332 335077. Per chi vuole aiutare il canile in un altro modo invece, è possibile acquistare dei panettoni solidali (classico, senza canditi, al cioccolato: 15€; mini-classico, mini-vegan: 5€). Possibilità di ritirarli presso il Canile di Varese oppure a Gallarate, per info: 345 5787300

Sarà invece possibile trovare gli amici del Canile ai Mercatini di Natale. Sabato 16 e 23 dicembre, in Corso Matteotti, domenica in Piazza Carducci, dalle 8 e 30 alle 18 e 30.