In tantissimi per il concerto “Aspettando il Natale”

Domenica pomeriggio alle ore 15 ha avuto inizio un evento straordinario presso il teatro dell’oratorio “San Luigi” di Golasecca, sesto evento su 9 dell’ASPETTANDO IL NATALE, eventi organizzati dal Comune di Golasecca con la collaborazione della Pro Loco ed i commercianti.

Ha introdotto l’evento il consigliere Francesco Visconti, passando poi il microfono al maestro Giorgio Logiri, chitarrista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra (già chitarrista del noto cantautore Franco Battiato) ch presso la sua redidenza impartisce corsi di chitarra (ha parecchi giovani allievi dai 6 anni in sù).

In 2 ore e mezza, genitori, nonni, amici ed abitanti di Golasecca (e non solo) hanno potuto ammirare la bravura degli oltre 20 allievi diretti dal Maestro Giorgio Logiri e dal cantante Michele Chiapparini di Milano, brani di chitarristi famosi quali Muddy Waters, Eric Clapton, Blues Brothers, Carlos Santana, Taj Mahal, AC DC, Free, Nirvana, B.B. King, John Lennon, Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Gary Moore e Eagles.

Il teatro era gremito di avventori che hanno applaudito i giovani ed i professionisti. Alla fine dello spettacolo Giorgio Logiri ha ringraziato l’Assessore Bruno Specchiarelli che ha avuto l’idea di organizzare il bellissimo evento, il Consigliere Visconti Francresco per avere negli ultimi anni riattivato l’afflusso dei giovani all’oratorio parrocchiale, il Sindaco Claudio Ventimiglia ed infine Don Luciano che ha messo a disposizione il teatro, invitando altri genitori di giovani a far frequentare ai loro figli la sua scuola, eccellenza unica in questa provincia.