Targa contraffatta, fermato un motociclista

Girava per le strade del centro di Cugliate Fabiasco con il suo ciclomotore, ad alta velocità e con la targa contraffatta. L’uomo, un 30enne, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Marchirolo per falsità materiale.

L’uomo è stato fermato dai miliari dopo essere stato stato sorpreso a bordo del ciclomotore mentre percorrere a forte velocità per le strade dell’abitato. Da un attento controllo è risultato che la targa apposta sul mezzo non corrispondeva a quella reale, coperta da un nastro adesivo di colore nero per alterarla.