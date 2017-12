A teatro con “Chiamateci Lol…Lui o Lei?”

Sabato 23 dicembre alle ore 21.00 al teatro di Via Dante la rassegna teatrale CastellanzaInTeatro 2017-2018, organizzata dall’Associazione Amici del Teatro e dello Sport, dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza, dal Teatro della Corte e da UILT e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, propone il musical “Chiamateci LoL … Lui o Lei?” messo in scena dalla compagnia SGB 1982, che festeggia nel 2017 trentacinque anni di attività.

Costituita nel 1982 a Seregno presso l’Oratorio San Giovanni Bosco, la compagnia conta 70 elementi e un corpo di ballo di 15 elementi. La Compagnia Teatrale SGB 1982 ha un repertorio incentrato su commedie e commedie musicali che da sempre affascinano il regista Giorgio Trabattoni, che cura la messa in scena anche del musical Chiamateci LoL … Lui o Lei?

Uno spettacolo divertente ispirato alla trama di Mrs Doubtfire, il famoso film del 1993 portato al successo dall’interpretazione brillante ed ironica del compianto Robin Williams. Sul palcoscenico viene rappresentata la storia della separazione di due genitori, che già dolorosa di per sé, viene resa ancora più complicata dalla stravagante personalità del padre e da una suocera che è una vera e propria bomba ad orologeria.

Potrebbe sembrare l’incipit di una storia drammatica, ma ben presto il clima da triste e malinconico diventa divertente e surreale: un papà pronto a fare di tutto per stare con i propri figli, una mamma/manager che ritrova una vecchia fiamma, una nonna e un nonno che non danno per nulla l’esempio di come comportarsi e un amico alquanto ambiguo trasformano lo spettacolo in una commedia dal sapore intenso.

La storia, seppur nota, trova nuova freschezza nelle musiche, che sanno far ballare lo spettatore seduto tra il pubblico, e nella vicenda stessa che non garantisce il lieto fine finale. “Lo spettacolo è un ossequio a due grandi amici e sostenitori della Compagnia Teatrale SGB 1982: Pietro Garinei e Sandro Giovannini” spiega Giorgio Trabattoni, fondatore della Compagnia, regista dello spettacolo e protagonista sul palcoscenico.

Trama: Roberto è un padre di famiglia affettuoso, un bambinone un po’ scapestrato. Perde il lavoro, si separa dalla moglie e si ritrova fuori di casa. Pur di continuare a frequentare i figli decide di travestirsi da donna e riesce così a rientrare nella loro vita e in quella della moglie. Ma le difficoltà non sono finite: tra imprevisti divertenti e colpi di scena la storia di Roberto si intreccia con quella di altre persone e…

Per informazioni: Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it