Il teatro Giuditta Pasta vince un bando da 150mila euro

“Servizi, sinergie e cultural experience”: è questo il titolo del Progetto presentato a Fondazione Cariplo il luglio scorso dal CDA dello stabile di Via I maggio che ha ottenuto il riconoscimento di un importante contributo economico. Un progetto ambizioso che ha lo scopo di rendere lo stabile maggiormente autonomo nei confronti della contribuzione pubblica e sostenibile negli anni.

Il contributo arriva alla fine di un iter molto lungo che ha coinvolto la presidenza, il consiglio di amministrazione, il direttore artistico e gli uffici. Il progetto, da realizzarsi in tre anni prevede: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle risorse umane attraverso un ripensamento del modello gestionale interno; un grande investimento tecnologico per migliorare i servizi interni ed esterni; il consolidamento e l’estensione del pubblico e la diversificazione dell’offerta culturale.

I costi del progetto sono molto elevati, circa 300.000 euro di cui Fondazione Cariplo coprirà solo la metà delle spese. Sarà quindi necessario per il teatro ricercare la restante parte attraverso una seria opera di fundrising.

“In questi mesi – chiosa il Presidente della Fondazione Giuditta Pasta Oscar Masciadri – abbiamo già raggiunto dei piccoli grandi traguardi come, ad esempio, il rinnovo del foyer del teatro realizzato grazie al prezioso aiuto di partner. Abbiamo ottenuto altresì il rinnovo del bar dato in gestione ai celebri Galli di Saronno, leader indiscussi del settore. Stiamo inoltre attivando importanti trattative di partnership con realtà altrettanto di spicco della città di Saronno. La strada è ancora lunga e c’è molto da fare ma siamo fiduciosi guardando al futuro con il giusto ottimismo consapevoli di lavorare finalmente in armonia. Mi sento di ringraziare l’amministrazione comunale per il costante impegno e l’attenzione nei confronti del teatro e, ovviamente, la Fondazione Cariplo”.

Il direttore artistico Francesco Pellicini dichiara: “Rivendico con orgoglio e successo, anche alla luce delle precedenti polemiche relative al teatro che mi hanno riguardato, il grande risultato ottenuto dal nuovo CDA del teatro. Fu infatti grazie al mio impegno personale e a quello del neo Presidente Masciadri – subito dopo le dimissioni del precedente CDA – che nacque l’idea di studiare, creare e presentare il progetto oggi premiato. Un progetto per il quale mi sento di ringraziare in primis i ragazzi degli uffici del teatro, i nuovi consiglieri ed appunto il presidente. Solo rispondendo coi fatti sul campo – conclude Pellicini – si mettono a tacere strumentalizzazioni inutili e voci infondate che non ci hanno mai interessato poiché da sempre impegnati a lavorare con impegno, passione e sacrificio per il bene del teatro. Questo successo lo dedico alla cittadinanza di Saronno, da sempre vicina al Giuditta Pasta con altrettanta passione ed amore”.