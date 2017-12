Tegola Openjobmetis, infortunio al ginocchio per Waller

Brutta notizia per la Openjobmetis che sta preparando la partita interna contro la Virtus Bologna in programma nel pomeriggio (ore 15) di Santo Stefano.

La guardia titolare biancorossa, l’americano Antabia “Tay” Waller, si è infatti infortunato nel corso dell’allenamento di ieri – mercoledì 20 – al PalA2a. Il comunicato emesso dalla società parla di un “trauma distorsivo al ginocchio destro” per il quale non è ancora stata formulata una prognosi.

Da oggi Waller, 29 anni, si sta sottoponendo ad alcune terapie mentre gli accertamenti strumentali per accertare eventuali lesioni saranno svolti nei prossimi giorni, quando l’articolazione si sarà sgonfiata. Di fatto però, coach Attilio Caja non dovrebbe averlo a disposizione per il match contro Bologna: in quintetto base quindi partirà Aleksa Avramovic, apparso in forma nelle ultime partite disputate. Ma è chiaro che per la Openjobmetis, già poco produttiva in attacco, l’assenza di Waller è un problema pesante soprattutto se “Tay” dovesse restare fuori anche nelle delicate trasferte di Brindisi e Cremona (2 e 7 gennaio).