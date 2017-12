Telethon e solidarietà, Lions in campo

Si avvicinano le feste Natalizie, periodo di feste in famiglia, di allegria, di affetti, ma purtroppo non per tutti è un periodo allegro. E così, anche quest’anno, i Lions scendono in campo e si mettono al servizio dei più

bisognosi con gesti di grande impatto e di sensibilizzazione. Questo dicembre sono parecchie le attività che verranno promosse dal L. C. Laveno-Mombello S. Caterina del Sasso.

Il 16 e 17 dicembre la raccolta fondi Telethon presso la Piazza Caduti del Lavoro di Laveno, zona Presepe Sommerso, i cui proventi verranno destinati a Telethon ed UILDM. Durante la due giorni in piazza musiche natalizie, vin brûlé, pandori e panettoni e tante idee regalo alternative che serviranno ad aiutare la ricerca e quindi a migliorare il Natale a molte persone.

Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre l’orchestra filarmonica di Cocquio-Trevisago si esibirà in concerto nell’area pedonale del Presepio Sommerso. Mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 21:00 presso la chiesa di S. Andrea di Cocquio-Trevisago si terrà il tradizionale concerto natalizio organizzato dai

Lions ed i cui proventi saranno destinati al CAV del Medio Verbano, anche in questo caso quindi, cultura e solidarietà si fonderanno in un unicum tipicamente Lions.

Ma non finisce qui. Quest’anno il Lions Club lavenese promuove anche una raccolta di giocattoli usati in buono stato di manutenzione che verranno destinati agli orfanotrofi della zona. La raccolta di giocattoli avverrà nella due giorni in piazza (16 e 17 dicembre) e presso il negozio SLEA giocattoli di Laveno. Lo spirito di questa ulteriore iniziativa solidaristica è di sensibilizzare anche i più giovani ad uno spirito di servizio e di aiuto a chi ne ha più bisogno, chiedendo ai ragazzi di “rinunciare” ad un loro bene, superfluo o inutilizzato per poter regalare un sorriso a chi non ha la

fortuna di avere una famiglia che lo cresce. Il Lions Club ringrazia anticipatamente quanti vorranno aiutarci a promuovere le nostre attività ed a cooperare nel servizio. Auguriamo a tutti un sereno Natale ed un

fantastico Anno Nuovo. WE SERVE

Lions Club Laveno-Mombello Santa Caterina del Sasso