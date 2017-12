Televisori volanti e coltellate, le liti in famiglia impegnano la Volante

Feste Natalizie 2017 caratterizzate, per la città di Varese, da liti in famiglia. Infatti le volanti della Questura sono dovute intervenire in diverse abitazioni della città per situazioni di disagio e di liti tra congiunti.

Il fatto più grave è avvenuto nel rione San Fermo dove equipaggi della Polizia sono intervenuti presso l’abitazione di un tossicodipendente quarantasettenne, già noto alle forze dell’ordine, che in escandezenza ha aggredito i familiari, colpevoli di non avergli dato il denaro richiesto per rifornirsi di droga. Tutto è successo poco dopo le 15,00 del giorno di Santo Stefano quando F.M. ha chiesto all’anziana madre di dargli del denaro. La donna, sapendo che l’avrebbe usato per l’acquisto dello stupefacente, non ha accontentato il figlio che, sempre più alterato, ha cominciato a percuoterla violentemente.

In casa vi era anche il fratello maggiore che subito è intervenuto in soccorso della madre: F.M. non si è dato per vinto ed ha dapprina minacciato i congiunti con un grosso coltello da cucina e poi ha colpito alla testa il fratello con una bottiglia di vetro e la madre l’ha spintonata, facendola cadere a terra.

All’arrivo della Polizia F.M. ha cercato di scappare, con i vestiti sporchi di sangue e senza scarpe; prontamente raggiunto è stato tratto in arresto per il reato di lesioni aggravate. I due malcapitati sono stati soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Varese dove sono stati giudicati guaribili in 15 giorni.

Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, avvenuta nella mattinata odierna, F.M. è stato associato presso la casa circondariale di Varese dove nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita psichiatrica.

Altro episodio degno di nota è avvenuto sempre nel pomeriggio di ieri 26 dicembre, nel centro città, quando un trentacinquenne varesino, C.A., con gravi problemi psichici, ha dato in escandescenze lanciando il televisore dalla finestra del suo appartamento. Il padre ha cercato di calmarlo ma ha ottenuto l’effetto contrario C.A., infatti ha afferrato un machete e dopo aver minacciato il congiunto, è sceso in strada dove ha spaventato i passanti, aggrendoli verbalmente.

Il pronto intervento delle Volanti ha scongiurato che la situazione degenerasse, grazie anche all’arrivo del personale del 118. Il C.A. è stato successivamente ricovero in regime di T.S.O.