Teneva la marijuana nei barattoli: arrestato

La droga era tenuta “sigillata” nei barattoli di vetro per conservarne la qualità.

Una modalità piuttosto bizzarra oltre che, ovviamente, illegale quella adottata da un 27enne di Pogliano Milanese intercettato dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Nerviano mentre si aggirava nel comune in cui viveva.

A smascherarlo, un controllo dovuto all’atteggiamento incerto del conducente alla vista dei militari e dal fatto che si era fermato ed era stato avvicinato da alcuni giovani che, sempre alla vista dei Carabinieri, si erano allontanati in fretta.

Bloccata l’auto, una Fiat Punto di colore giallo, da subito l’uomo si è enormemente agitato. Fermato e controllato dai Carabinieri, sotto il sedile e nel cofano sono stati trovati tre vasi in vetro, del tipo per conserve, contenenti ognuno delle dosi di Marijuana.

A casa, dove abitava con i genitori, sul conto dei quali al momento non si muovono accuse, sono stati trovati altri 8 vasi in vetro, tutti chiusi ermeticamente con il proprio tappo, contenenti complessivamente più di trecento grammi di sostanza stupefacente.

I vasi erano catalogati per data di confezionamento, e in macchina c’erano quelli in scadenza. Il perché venisse utilizzato quel metodo di custodia è stato spiegato dal giovane spacciatore, poi arrestato: ha infatti riferito che usava quel metodo per garantire la massima qualità possibile allo stupefacente. Dopo l’arresto, il 27enne è stato portato dinanzi al Tribunale di Milano per essere giudicato.